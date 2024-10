Inchiesta ultras Inter e Milan, una notizia importante scuote la Curva Sud (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arrestato Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultras del Milan, Luca Lucci, nell'ambito dell'Inchiesta 'Doppia Curva': ecco il motivo Pianetamilan.it - Inchiesta ultras Inter e Milan, una notizia importante scuote la Curva Sud Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arrestato Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capodel, Luca Lucci, nell'ambito dell''Doppia': ecco il motivo

Inchiesta ultras di Inter e Milan - un fermo per un tentato omicidio - Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà milanista Luca Lucci, è stato fermato per il tentato omicidio a colpi di pistola il 12 aprile 2019, in pieno centro a Milano, di Enzo Anghinelli, ultrà milanista coinvolto in procedimenti di droga. L’ultrà rossonero, che era a bordo della sua auto, una Ford nera station wagon, fermo al semaforo, fu affiancato da uno scooter con a bordo due persone ... (Calcioweb.eu)

Tentato omicidio di Enzo Anghinelli in centro a Milano : fermato il fedelissimo di Luca Lucci. Anche il capo ultras del Milan è indagato - Gli inquirenti già all’inizio delle indagini sul tentato omicidio avevano scandagliato i suoi legami con esponenti della curva milanista, con cui avrebbe avuto contrasti già all’epoca, fino ad essere vittima di un pestaggio. Lo stesso Lucci, in carcere dal 30 settembre nell’inchiesta sulle curve di San Siro, è indagato per concorso in tentato omicidio. (Ilfattoquotidiano.it)