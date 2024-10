Il test sulle nuove rotte di decollo. Slitta la presentazione dei risultati. E intanto i residenti non dormono (Di giovedì 17 ottobre 2024) SOMMA LOMBARDO (Varese) Slitta alla prossima settimana, il giorno è ancora da definire da parte di Enac, la riunione della Commissione Aeroportuale di Malpensa che era in programma oggi per la presentazione dei risultati della sperimentazione di Arpa delle nuove rotte di decollo, avviata il 18 aprile e conclusa il 30 settembre. Modifiche nei decolli degli aerei che da subito hanno suscitato le proteste dei comitati per l’incremento del rumore, in particolare su Coarezza, Maddalena, Golasecca e in territorio piemontese su Varallo Pombia. Ilgiorno.it - Il test sulle nuove rotte di decollo. Slitta la presentazione dei risultati. E intanto i residenti non dormono Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) SOMMA LOMBARDO (Varese)alla prossima settimana, il giorno è ancora da definire da parte di Enac, la riunione della Commissione Aeroportuale di Malpensa che era in programma oggi per ladeidella sperimentazione di Arpa delledi, avviata il 18 aprile e conclusa il 30 settembre. Modifiche nei decolli degli aerei che da subito hanno suscitato le proe dei comitati per l’incremento del rumore, in particolare su Coarezza, Maddalena, Golasecca e in territorio piemontese su Varallo Pombia.

