Il primo Maxiprocesso? Fu quello ai briganti di Gangi: digitalizzati gli atti, saranno accessibili a tutti (Di giovedì 17 ottobre 2024) La parola "Maxiprocesso" nell'immaginario comune rimanda ad una cosa sola: il primo processo a Cosa nostra, celebrato nell'aula bunker dell'Ucciardone, costruita espressamente allo scopo, a partire dal 10 febbraio del 1986 e che al suo termine portò per la prima volta a sancire l'esistenza stessa Palermotoday.it - Il primo Maxiprocesso? Fu quello ai briganti di Gangi: digitalizzati gli atti, saranno accessibili a tutti Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La parola "" nell'immaginario comune rimanda ad una cosa sola: ilprocesso a Cosa nostra, celebrato nell'aula bunker dell'Ucciardone, costruita espressamente allo scopo, a partire dal 10 febbraio del 1986 e che al suo termine portò per la prima volta a sancire l'esistenza stessa

