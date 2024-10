Il leader di Hamas Sinwar ucciso mentre fuggiva da Gaza con soldi e documenti falsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Confermata l'uccisione del leader di Hamas, Yahya Al-Sinwar in una operazione delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di Gaza. L'eliminazione sarebbe stata casuale e non frutto di una operazione di intelligence. Vicino a Rafah tre uomini armati sarebbero stati visti entrare in un Today.it - Il leader di Hamas Sinwar ucciso mentre fuggiva da Gaza con soldi e documenti falsi Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Confermata l'uccisione deldi, Yahya Al-in una operazione delle forze armate israeliane nel Sud della Striscia di. L'eliminazione sarebbe stata casuale e non frutto di una operazione di intelligence. Vicino a Rafah tre uomini armati sarebbero stati visti entrare in un

Chi è Yahya Sinwar - il leader di Hamas - che sarebbe stato ucciso in un raid a Gaza - Nato in un campo profughi nella Striscia di Gaza, ha conosciuto le prigioni israeliane, è considerato la «mente» del 7 ottobre e da allora si nascondeva. (Vanityfair.it)

Diretta Ammazzato Sinwar - il leader di Hamas : Israele non perdona - come lo hanno ucciso - Di seguito, la diretta. Ore 15. Si era diffusa la notizia che il capo di Hamas si facesse scudo con gli ostaggi israeliani. Ore 15. Israele raggiunge uno degli altri obiettivi dichiarati sin dal giorno successivo al 7 ottobre. 52 - Idf: Uccisi terroristi a Gaza. 08 - Media, test confermano morte Sinwar Sino a questo momento tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar ... (Liberoquotidiano.it)

Media : leader Hamas Sinwar ucciso a Gaza - "Nell'edificio in cui sono stati eliminati i terroristi non c'erano se-gni della presenza di ostaggi", si legge nel comunicato dell'Idf. 16. 03 I media israeliani hanno annunciato che tutti i test sul DNA effettuati sul corpo di un miliziano ucciso a Gaza in combattimento confermano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è morto. (Televideo.rai.it)