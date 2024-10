Movieplayer.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Non pensavo di trovare persone così false, non voglio ammalarmi"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La cantante nelle ultime ore ha manifestato la volontà di abbandonare la Casa, stanca delle dinamiche che si sono create al suo interno Dopo poco più di un mese dall'inizio del, alcuni concorrenti stanno cominciando a manifestare segni di stanchezza, dovuti alla convivenza forzata conche, nella vita reale, non avrebbero mai frequentato. Differenze sia anagrafiche che caratteriali rendono la situazione difficile da sostenere per alcuni gieffini. Dopo Lorenzo Spolverato, ancheha confessato di valutare seriamente l'idea di lasciare la Casa e tornare alla sua vita quotidiana. Stanchezza e malessere:valuta di lasciare ilLa cantante, nota per essere stata la voce dei Gazosa, ha rivelato il suo malessere nelle ultime ore, dopo la lite