Giugliano, compattatore in centro di raccolta sequestrato: "Non è della Teknoservice ma noleggiato ad altra società" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giugliano. In merito al sequestro effettuato dalla polizia municipale di Giugliano a un centro raccolta rifiuti di via Domiziana, dove è stato ritrovato anche un compattatore di proprietà della Teknoservice, la società tiene a precisare che quel mezzo è oggetto di un contratto di noleggio con un'altra società. Dunque la Teknoservice si definisce estranea alla L'articolo Giugliano, compattatore in centro di raccolta sequestrato: "Non è della Teknoservice ma noleggiato ad altra società" Teleclubitalia.

