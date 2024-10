GINNASTICA RITMICA. "Complimenti a Cecilia Pakhomova» (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Complimenti alla giovanissima Cecilia Pakhomova della società Stella Azzurra Pontedera per la vittoria al recente campionato di categoria di GINNASTICA RITMICA". Sono le parole del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani che si complimenta con questa giovane atleta. Cecilia ha gareggiato nel campionato regionale federale Gold, che si è svolto a Campi Bisenzio. La ginnasta classe 2015 ha ottenuto la medaglia di bronzo categoria A1. Mentre il 25 giugno aveva ottenuto l’oro nazionale alla fune e l’argento alle clavette. Sport.quotidiano.net - GINNASTICA RITMICA. "Complimenti a Cecilia Pakhomova» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "alla giovanissimadella società Stella Azzurra Pontedera per la vittoria al recente campionato di categoria di". Sono le parole del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani che si complimenta con questa giovane atleta.ha gareggiato nel campionato regionale federale Gold, che si è svolto a Campi Bisenzio. La ginnasta classe 2015 ha ottenuto la medaglia di bronzo categoria A1. Mentre il 25 giugno aveva ottenuto l’oro nazionale alla fune e l’argento alle clavette.

