G7, Prefettuta: divieto di trasferimento di armi, materiali esplosivi e di accensione di materiali pirotecnici (Di giovedì 17 ottobre 2024) divieto assoluto di attività di trasporto e di trasferimento di armi ed esplosivi nei giorni della riunione ministeriale per lo Sviluppo economico G7 Italia. Lo stabilisce un'ordinanza del prefetto Flavio Ferdani, emanata dopo la riunione del comitato provinciale perl'Ordine e la sicurezza

