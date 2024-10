G7 Difesa a Napoli, vietati tavolini di bar e ristoranti tra piazza Borsa e via Depretis: c’è l’ordinanza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sindaco Manfredi firma l'ordinanza per il pomeriggio di sabato 19 ottobre: sospese le concessioni di occupazione suolo pubblico. Fanpage.it - G7 Difesa a Napoli, vietati tavolini di bar e ristoranti tra piazza Borsa e via Depretis: c’è l’ordinanza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il sindaco Manfredi firma l'ordinanza per il pomeriggio di sabato 19 ottobre: sospese le concessioni di occupazione suolo pubblico.

Sospensione delle autorizzazioni per occupazione suolo pubblico a Napoli durante il G7 dei Ministri della Difesa - Diverse fonti indicano che la sospensione inizierà dalle 14:00 del giorno stesso fino al termine delle necessità legate alla sicurezza pubblica, il che significa che la durata della restrizione rimarrà incerta fino a valutazioni successive della situazione. Queste location sono strategicamente importanti, non solo per la loro affluenza, ma anche per la loro prossimità ai luoghi dove si ... (Gaeta.it)

G7 della Difesa - a Napoli la prima mondiale con i conflitti in corso - Per la prima volta nella storia del G7 è prevista una ministeriale specificamente dedicata alla Difesa. E Napoli, dunque, ha il privilegio di essere la città ospitante di un evento... (Ilmattino.it)

Napoli - il No alla guerra lontano dal G7 Difesa - Domani inizia in Campania il terzo vertice in un mese dei ministri del G7. Il primo, dal 19 al 21 settembre, è stato quello della Cultura. Si è tenuto a […] The post Napoli, il No alla guerra lontano dal G7 Difesa first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)