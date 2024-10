F1 GP Austin 2024, Sainz: “Nelle prossime tre gare si decide il titolo costruttori” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Austin, Brasile e Messico saranno decisive: il titolo costruttori si decide Nelle prossime tre gare”. Questa l’analsii di Carlos Sainz nella conferenza stampa verso il GP degli USA ad Austin. “Siamo andati bene finora ma dobbiamo continuare ad andare forte. Se in piste normali, con curve più lunghe e con velocità più elevata, il nostro rendimento sarà elevato allora ci sarà la possibilità di conquistare il titolo. Qui ad Austin dovremo vedere se e quanto gli aggiornamenti abbiano migliorato la macchina. Devo dire, però, che anche un paio di team portano aggiornamenti più importanti, perciò valuteremo la situazione d’ora in avanti”. Lo ha affermato Carlos Sainz della Ferrari, nella conferenza stampa di presentazione del GP degli Usa. Per Sainz si tratta delle ultime gare con il Cavallino: “La Williams è migliorata ultimamente, ma ci penseremo poi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “, Brasile e Messico saranno decisive: ilsitre”. Questa l’analsii di Carlosnella conferenza stampa verso il GP degli USA ad. “Siamo andati bene finora ma dobbiamo continuare ad andare forte. Se in piste normali, con curve più lunghe e con velocità più elevata, il nostro rendimento sarà elevato allora ci sarà la possibilità di conquistare il. Qui addovremo vedere se e quanto gli aggiornamenti abbiano migliorato la macchina. Devo dire, però, che anche un paio di team portano aggiornamenti più importanti, perciò valuteremo la situazione d’ora in avanti”. Lo ha affermato Carlosdella Ferrari, nella conferenza stampa di presentazione del GP degli Usa. Persi tratta delle ultimecon il Cavallino: “La Williams è migliorata ultimamente, ma ci penseremo poi.

