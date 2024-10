Emergenza al Traforo del Gran Sasso: Sospese indagini per torbidità dell’acqua (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - Interruzione immediata dei lavori nella galleria destra del Gran Sasso per anomalie nei parametri idrici. Attesa la convocazione di un tavolo tecnico urgente. La società Italferr S.p.A., incaricata di gestire i lavori nella galleria destra del Traforo del Gran Sasso, ha comunicato il 17 ottobre 2024 un'importante sospensione delle attività, a causa del rilevamento di valori anomali di torbidità dell’acqua. L'area, consegnata per lo svolgimento di indagini geognostiche, è stata riconsegnata dopo che il gestore Ruzzo Reti S.p.A. ha rilevato un improvviso incremento della torbidità, superiore ai livelli consentiti. Abruzzo24ore.tv - Emergenza al Traforo del Gran Sasso: Sospese indagini per torbidità dell’acqua Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - Interruzione immediata dei lavori nella galleria destra delper anomalie nei parametri idrici. Attesa la convocazione di un tavolo tecnico urgente. La società Italferr S.p.A., incaricata di gestire i lavori nella galleria destra deldel, ha comunicato il 17 ottobre 2024 un'importante sospensione delle attività, a causa del rilevamento di valori anomali di. L'area, consegnata per lo svolgimento digeognostiche, è stata riconsegnata dopo che il gestore Ruzzo Reti S.p.A. ha rilevato un improvviso incremento della, superiore ai livelli consentiti.

