Dusan Vlahovic: Il Calciatore Più Pagato della Serie A

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La stagione calcistica in corso porta con sé un tema caldo: gli stipendi dei calciatori. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si analizzano i compensi dei giocatoriA, rivelando cheJuventus è ilcon il salario più elevato. Lo Stipendio dipercepirà 23 milioni di euro lordi in questa stagione, equivalenti a circa 12 milioni netti. Questo stipendio è il risultato di un accordo a salire, stipulato in occasione del suo acquisto dalla Fiorentina nel gennaio 2022. Un elemento chiave di questo contratto è stato un bonus alla firma che è stato suddiviso sugli ultimi due anni di contratto, contribuendo a far lievitare il suo stipendio.