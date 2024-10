Ilgiorno.it - Disagio e droga, serata-incontro: "Non buttate via la vostra vita"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Famiglie toccate dal dramma che cercano di erlo ad altre. A Cernusco si parlerà digiovanile e di tragedie che riguardano i ragazzi. In cattedra Gianpietro Ghidini (nella foto), presidente di Ema Pesciolino rosso: l’ex imprenditore bresciano ancora una volta racconterà al pubblico la storia di suo figlio Emanuele, morto pera 16 anni. È questa ormai la sua missione: gira il Paese da nord a sud, ovunque lo chiamino "per spronare i giovani a credere in se stessi", dice. Per lui condividere quel che è successo "è l’unica cosa da fare. Vado nelle scuole, negli oratori, nelle piazze perché non capiti più a nessuno". In 9 anni ha incontrato 400mila persone fra studenti e genitori e a tutti ricorda la notte del 24 novembre 2013, "quando Ema fece una stupidata.