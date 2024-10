Da teorico della resistenza pacifica a ideatore del massacro del 7 ottobre | chi è Yahya Sinwar leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024), capo politico del movimento islamista palestinese, potrebbe essere stato ucciso in un bombardamento dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza giovedì 17. Le autorità di Tel Aviv hanno prelevato il corpo dalle macerie e l’hanno portato a Tel Aviv per accertare l’identitàvittima. Se confermato,perderebbe un altro pezzo grosso a meno di tre mesi dall’uccisione di Ismail Haniyeh. Dal 2015,era ricercato per terrorismo dal governo degli Stati Uniti, soprattutto dopo cheè stata designata ufficialmente come organizzazione terroristica non solo da Washington, ma anche dall’Unione europea e altri paesi occidentali. La condanna a quattro ergastolinasce nel 1962 in un campo profughi di Kahn Yunis, nella Striscia di Gaza.