Iltempo.it - "Con morte Sinwar si avvii una nuova fase". Medioriente, la speranza di Meloni

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «Con ladi Yahyaviene meno il principale responsabile del massacro del 7 ottobre 2023. La mia convinzione è che ora si debba iniziare una: è tempo che tutti gli ostaggi siano rilasciati, che si proclami un immediato cessate il fuoco e che sila ricostruzione a Gaza». Così la premier Giorgia, in viaggio verso la Giordania. «Continueremo a sostenere con determinazione ogni sforzo in questa direzione e per la ripresa di un processo politico serio e credibile, che conduca alla soluzione dei due Stati», conclude. Con Yayhaè stato saldato “un conto aperto” il 7 ottobre, giorno del “peggiore massacro contro Israele”. Benjamin Netanyahu si è rivolto così ai suoi cittadini e alla comunità internazionale per celebrare l'uccisione del leader di Hamas avvenuta durante un'operazione dell'Idf nella Striscia di Gaza, probabilmente nella zona di Rafah.