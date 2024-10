Linkiesta.it - Com’è andata la missione di Kamala Harris in casa Fox, per prendersi i voti di destra

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è apparsa ierisera su Fox News per la sua prima intervista a una tv filorepubblicana. Sono stati trenta minuti durante i quali il conduttore Brett Baier ha posto alla vicepresidente domande sfidanti su immigrazione, economia e amministrazione Biden. L’obiettivo, dichiarato, per laera una call to action diretta agli elettori di, ghiotta occasione dopo che un centinaio di repubblicani dissidenti avevano partecipato con lei a un evento elettorale in Pennsylvania.? Per temi: Immigrazione Brett Baier ha chiesto di difendere la decisione dell’amministrazione Biden di revocare alcune delle politiche restrittive di Donald Trump e di rispondere a una madre che, al Congresso, ha denunciato la perdita del figlio per mano di un immigrato clandestino.