Romadailynews.it - Cina: Guangdong, Fiera di Canton promuove e-commerce transfrontaliero

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Guangzhou, 17 ott – (Xinhua) – Degli espositori tengono una trasmissione in diretta nell’area espositiva di Alibaba.com durante la 136ma edizione della China Import and Export Fair a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del, il 15 ottobre 2024. L’evento, popolarmente conosciuto comedi, ha introdotto nell’arena dell’e-grandi nomi come Amazon e Alibaba per fornire servizi altamente professionalizzati agli espositori. Secondo l’Amministrazione generale delle dogane (GAC), il valore totale delle importazioni e delle esportazioni dell’e-cinese nei primi tre trimestri di quest’anno ha superato 1.880 miliardi di Yuan (circa 263,98 miliardi di dollari), con un aumento dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. (Xin) Agenzia Xinhua