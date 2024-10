Caso Mario Rui, Giuffredi rivela: “Questa estate ha esagerato. Non ho condiviso né la sua decisione né il suo atteggiamento” (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex agente del calciatore Mario Rui si dice “umanamente a pezzi” per le decisioni estive del difensore, ora pronto a difendersi. La storia tra Mario Rui e il suo ex agente Mario Giuffredi ha preso una piega inaspettata, culminando in una frattura che potrebbe avere ripercussioni significative per il calciatore portoghese. Giuffredi ha espresso il suo profondo rammarico in un’intervista, rivelando di sentirsi “umanamente a pezzi” per la situazione attuale. Negli ultimi mesi, le tensioni tra Rui e Giuffredi si sono intensificate, soprattutto dopo che il difensore ha rifiutato numerose proposte di trasferimento dal Napoli. Queste le parole dell’agente di Mario Rui riportate da Il Mattino: “Sono umanamente a pezzi, perché Mario è uno dei miei primi assistiti, uno di quelli a cui sono più legato. Napolipiu.com - Caso Mario Rui, Giuffredi rivela: “Questa estate ha esagerato. Non ho condiviso né la sua decisione né il suo atteggiamento” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex agente del calciatoreRui si dice “umanamente a pezzi” per le decisioni estive del difensore, ora pronto a difendersi. La storia traRui e il suo ex agenteha preso una piega inaspettata, culminando in una frattura che potrebbe avere ripercussioni significative per il calciatore portoghese.ha espresso il suo profondo rammarico in un’intervista,ndo di sentirsi “umanamente a pezzi” per la situazione attuale. Negli ultimi mesi, le tensioni tra Rui esi sono intensificate, soprattutto dopo che il difensore ha rifiutato numerose proposte di trasferimento dal Napoli. Queste le parole dell’agente diRui riportate da Il Mattino: “Sono umanamente a pezzi, perchéè uno dei miei primi assistiti, uno di quelli a cui sono più legato.

Mario Rui e Giuffredi - rottura definitiva : l’agente svela i motivi - Il futuro di Mario Rui resta al momento legato al Napoli, ma le divergenze con l’ex agente fanno emergere un quadro di decisioni non sempre condivise. com. com. Giuffredi su CRC: “Non ho condiviso le sue scelte” Notizie calcio Napoli. Con me si è sempre comportato bene in questi dodici anni, ha fatto una bella carriera”. (Napolipiu.com)

Giuffredi ritorna a parlare : “Con Mario Rui era giusto terminare il rapporto - avevamo ormai idee diverse” - Dopo il caso Di Lorenzo ritorna a parlare Mario Giuffredi procuratore di vari calciatore del Napoli e protagonista in questa estate del possibile addio del capitano azzurro, intervenuto ai microfondi di Radio Crc, questa volta Giuffredi ha parlato delle dinamiche evolute ai suoi assistenti Folorunsho e l’ormai ex assistito Mario Rui in questi ultimi mesi. (Teleclubitalia.it)

Il Napoli di Conte - Di Lorenzo - Politano e…Parla Mario Giuffredi - Di Lorenzo, però, è sempre voluto restare al Napoli!”. La prima trattativa tra Giuffredi e il presidente del Napoli “Il mio primo assistito trattato con il presidente fu Valdifiori: lui mi chiamò tramite un numero sconosciuto per acquistarlo, perché aveva già in mente di prendere Sarri. È andato alla Juve, ma rimane un grande professionista. (Terzotemponapoli.com)