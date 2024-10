Abruzzo24ore.tv - Carenza d'acqua: proposta di potenziare contributi per lo stoccaggio idrico domestico in Abruzzo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L'Aquila - Il consigliere Marinucci punta ad aumentare i fondi per le autoclavi e migliorare la distribuzione idrica lungo la costa abruzzese. Lad'potabile lungo la costa abruzzese continua a rappresentare un problema critico, attirando l'attenzione delle istituzioni regionali. Il consigliere regionale Luciano Marinucci, del gruppo consiliare Marsilio Presidente, ha recentemente evidenziato la gravità della situazione durante un'audizione in Commissione di Vigilanza, sottolineando come la crisi idrica sia aggravata dai cambiamenti climatici e dalla riduzione delle piogge. "Credo che lad'sia un problema che riguarda tutta la costa," ha dichiarato Marinucci, aggiungendo che la Regione ha già affrontato la questione in diverse sedi istituzionali.