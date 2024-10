Calcio: le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Dopo la sosta per le Nazionali (che, comunque,non ha fermato la Serie C, sempre più appassionante) tornano le grandi sfide di Serie A e B, otre a quelle, come detto, di Lega Pro. Come sempre ci dedichiamo al programma delle squadre dei nostri territori con le sfide, dalla A alla C, delle compagini toscane, di quelle umbre e dello Spezia. SERIE A Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre, ore 12.30) Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre, ore 15) SERIE B Salernitana-Spezia (sabato 19 ottobre, ore 15) SudTirol-Pisa (sabato 19 ottobre, ore 15) Carrarese-Mantova (domenica 20 ottobre, ore 15) SERIE C (Girone B) Sestri Levante-Arezzo (venerdì 18 ottobre, ore 20. Sport.quotidiano.net - Calcio: le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 – Dopo la sosta per le Nazionali (che, comunque,non ha fermato la Serie C, sempre più appassionante) tornano le grandidi Serie A e B, otre a quelle, come detto, di Lega Pro. Come sempre ci dedichiamo al programmadei nostri territori con leC,compagini, di quelle. SERIE A Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre, ore 12.30) Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre, ore 15) SERIE B Salernitana-(sabato 19 ottobre, ore 15) SudTirol-Pisa (sabato 19 ottobre, ore 15) Carrarese-Mantova (domenica 20 ottobre, ore 15) SERIE C (Girone B) Sestri Levante-Arezzo (venerdì 18 ottobre, ore 20.

