Ilfattoquotidiano.it - “Bella sceneggiata per mostrare un’anima, si arrabbia per i giudizi, ma partecipa ad uno degli show più seguiti”: Paola Ferrari contro Sonia Bruganelli

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)le parole di. La giornalista, infatti, ha espresso la sua opinione sulla diretta Instagram pubblicata dalla concorrente di Ballando con le stelle, durante la quale quest’ultima ha ammesso di aver ostentato troppo il suo essere benestante e ha ribadito gli ottimi rapporti con il suo ex marito Paolo Bonolis, spiegando però che le critiche sono iniziate ad arrivare dopo la fine del suo matrimonio. Le parole di, però, non sono state ritenute sincere da, che ne ha parlato a La vita in diretta: “Questache abbiamo visto, piena di lacrime e sentimento, fatta in un momento in cui deve far vedere che ha– dice la giornalista -. Nella prima puntata in cui abbiamo parlato di Ballando avevo detto che non è limpida, non come persona ma per quello che sta facendo lì. E adesso fa questa