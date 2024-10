Atalanta, Percassi: “Nuovo stadio un sogno, serve equilibrio” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Oggi è un giorno speciale, l’Atalanta compie 117 anni e stiamo vivendo questa giornata come un momento di grande gioia. La realizzazione dello stadio è stato un sogno che si è concretizzato. Questo stadio rappresenta al meglio il tessuto imprenditoriale della nostra città”. Il Ceo dell’Atalanta Luca Percassi così ai microfoni di Radio TV Serie A nel giorno del 117° compleanno del club nerazzurro. “Non siamo una società con determinati parametri. Le aspettative dei tifosi sono da gestire, ma noi cerchiamo di ricordare sempre chi siamo. È legittimo che quando si raggiungono dei risultati, le aspettative si alzino. L’obiettivo della società deve essere mantenere un equilibrio per garantire efficienza futura al club”. Atalanta, Percassi: “Nuovo stadio un sogno, serve equilibrio” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Oggi è un giorno speciale, l’compie 117 anni e stiamo vivendo questa giornata come un momento di grande gioia. La realizzazione delloè stato unche si è concretizzato. Questorappresenta al meglio il tessuto imprenditoriale della nostra città”. Il Ceo dell’Lucacosì ai microfoni di Radio TV Serie A nel giorno del 117° compleanno del club nerazzurro. “Non siamo una società con determinati parametri. Le aspettative dei tifosi sono da gestire, ma noi cerchiamo di ricordare sempre chi siamo. È legittimo che quando si raggiungono dei risultati, le aspettative si alzino. L’obiettivo della società deve essere mantenere unper garantire efficienza futura al club”.: “un” SportFace.

