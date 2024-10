Astrid: dal 18 ottobre “Bruci dentro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 18 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Bruci dentro”, il nuovo singolo di Astrid. “Bruci dentro” è un brano che racconta le difficoltà che spesso nascono all’interno di una coppia, tocca quella linea sottile tra amore e disagio che spesso accade tra i partner. Spesso ci imbattiamo in relazioni così forti, che quando finiscono (anche in malo modo) ci lasciano sempre quel fuoco di malinconia e amarezza, che arde dentro di noi. Commenta l’artista a proposito del brano: “Bruci dentro è un brano molto intenso ed emozionante che racconta la mia storia”. Biografia Martina Bertan in arte Astrid è una cantautrice padovana di 29 anni. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, inizia a scrivere le proprie canzoni sin dall’adolescenza in lingua inglese per poi dedicarsi anche alla scrittura in lingua Italiana. Laprimapagina.it - Astrid: dal 18 ottobre “Bruci dentro” Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dal 182024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di. “” è un brano che racconta le difficoltà che spesso nascono all’interno di una coppia, tocca quella linea sottile tra amore e disagio che spesso accade tra i partner. Spesso ci imbattiamo in relazioni così forti, che quando finiscono (anche in malo modo) ci lasciano sempre quel fuoco di malinconia e amarezza, che ardedi noi. Commenta l’artista a proposito del brano: “è un brano molto intenso ed emozionante che racconta la mia storia”. Biografia Martina Bertan in arteè una cantautrice padovana di 29 anni. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, inizia a scrivere le proprie canzoni sin dall’adolescenza in lingua inglese per poi dedicarsi anche alla scrittura in lingua Italiana.

