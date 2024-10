Ascolti tv, i dati del 16 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bene il programma di Gerry Scotti Nella serata di ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, su Rai1 Ti presento i suoceri ha coinvolto 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5, il programma Io Canto Generation ottiene 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8% (ultimo segmento di 6 minuti: 916.000 – 15.8%). Su Rai2 The Good Doctor si ferma a 787.000 spettatori pari al 4.4% (primo episodio: 799.000 – 4.1%, secondo: 777.000 – 4.7%). Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 842.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.809.000 spettatori e l’11.5% (presentazione di 12 minuti: 1.355.000 – 6.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). L'articolo Ascolti tv, i dati del 16 ottobre 2024 proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 16 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bene il programma di Gerry Scotti Nella serata di ieri, mercoledì 16, su Rai1 Ti presento i suoceri ha coinvolto 2.238.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5, il programma Io Canto Generation ottiene 2.393.000 spettatori con uno share del 16.8% (ultimo segmento di 6 minuti: 916.000 – 15.8%). Su Rai2 The Good Doctor si ferma a 787.000 spettatori pari al 4.4% (primo episodio: 799.000 – 4.1%, secondo: 777.000 – 4.7%). Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 842.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.809.000 spettatori e l’11.5% (presentazione di 12 minuti: 1.355.000 – 6.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). L'articolotv, idel 16proviene da 361 Magazine.

