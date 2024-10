Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni maggio 2023 e settembre. In Procura arrivati 40 esposti. Nuove acquisizioni di documenti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono in totale una decina circa glipresentati inper l’ultima alluvione che ha flagellato il territorio ravennate, soprattutto nel comune di Bagnacavallo: quella di metàscorso. Si vanno ad aggiungere ai circa 30che avevano riguardato le duedi, a inizio e a fine di quel mese. Per un totale che dunque solletica le 40 pratiche. Tutte in buona sostanza chiedono conto della ragione che ha indotto disastri di tale portata. Tutti i- compresi filmati, foto e rilievi - vengono condivisi in maniera praticamente istantanea con i tre consulenti del politecnico di Milano individuati dallanell’ambito dei due fascicoli (uno pere l’altro per2024) aperti per disastro colposo contro ignoti.