Allo spazio Habitat Soliera una serata alla scoperta di Marte con Luigi Borghi e Ciro Sacchetti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prende avvio giovedì 17 ottobre alle 20.30, al centro polifunzionale Habitat di Soliera in via Berlinguer 201, un breve ciclo di tre incontri dal titolo “Riscoprire la scienza fra nuovi pericoli e opportunità”. L’iniziativa, aperta a tutti e a ingresso libero, è organizzata da Arci Soliera in Modenatoday.it - Allo spazio Habitat Soliera una serata alla scoperta di Marte con Luigi Borghi e Ciro Sacchetti Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prende avvio giovedì 17 ottobre alle 20.30, al centro polifunzionalediin via Berlinguer 201, un breve ciclo di tre incontri dal titolo “Riscoprire la scienza fra nuovi pericoli e opportunità”. L’iniziativa, aperta a tutti e a ingresso libero, è organizzata da Arciin

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori sulla strada provinciale 1, a Sozzigalli senso unico alternato fino al 19 ottobre - SOLIERA - Partono oggi, mercoledì 16 ottobre, i lavori di manutenzione straordinaria lungo strada provinciale 1 a Sozzigalli, dalle ore 8,00 del mattino fino alle ore 18: per consentire lo svolgimento ... (sulpanaro.net)

Dalla carne coltivata all’intelligenza artificiale, a Soliera si parla di scienza - Prende il via domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 20.30, al centro polifunzionale Habitat di Soliera, in via Berlinguer 201, un breve ciclo di tre incontri dal titolo Riscoprire la scienza fra nuovi ... (temponews.it)

Tutti gli appuntamenti della Festa del Racconto - Mercoledì 2 ottobre si apre finalmente la XIX edizione della Festa del Racconto, a cura di Leonardo G. Luccone, e sino a domenica 6 saranno oltre 50 gli incontri - tutti gratuiti, e a ingresso libero ... (temponews.it)