Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del WTA 500 di Ningbo 2024 per la giornata di giovedì 17 ottobre. Sul cemento cinese si disputa la seconda metà degli incontri di secondo turno e fa il suo debutto la campionessa di Wimbledon, Barbora Krejcikova, opposta alla beniamina di casa Ma. In campo anche Kalinskaya e Muchova, mentre ad aprire le danze sarà l'interessante sfida tra Haddad Maia e Boulter. Di seguito tutti gli incontri in programma in questa prima giornata del torneo con gli orari italiani. CENTER COURT Dalle 8.00 – (6) Haddad Maia vs Boulter a seguire – (LL) Ma vs (4) Krejcikova a seguire – (7) Kalinskaya vs Yuan a seguire – Muchova vs (LL) Cristian Wta Ningbo 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre SportFace.

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti - (LL) Von Deichmann 6-3 6-1 Korpatsch b. Andreeva b. Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 500 di Ningbo 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. (Q) Lepchenko 6-2 6-0 (LL) Ma b. Andreeva (LL) Ma vs (4) Krejcikova (7) Kalinskaya vs Yuan o (Q) Tomljanovic Muchova vs (2) Zheng PRIMO TURNO (6) Haddad Maia bye Boulter b. (Sportface.it)

WTA Ningbo 2024 - risultati 15 ottobre : pioggia protagonista in Cina. Vincono Kalinskaya e Siniakova - Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2024: programma, orari, streaming WTA 500 NINGBO – RISULTATI 15 OTTOBRE Ella Seidel (Germania, LL) b. Il derby cinese sorride alla lucky loser Ye-Xin Ma, che liquida la qualificata Xiaodi You con un duplice 6-2, mentre la sfida tra l’altra cinese Yue Yuan e la qualificata australiana Ajla Tomljanovi? viene sospesa sul punteggio di 6-4 per l’asiatica. (Oasport.it)

Tabellone Wta 500 Ningbo 2024 : risultati e accoppiamenti - Wang b. (Q) Errani 6-3 6-2 Xiy. Dolehide 6-2 6-0 (LL) Seidel b. Shnaider 4-6 6-3 6-3 (5) Kasatkina bye Siniakova b. (LL) Bondar 6-7(4) 7-6(6) 6-4 M. Tra le prime quattro teste di serie anche Emma Navarro e Barbora Krejcikova. Linette 6-2 6-4 Putintseva b. Presente la beniamina di casa Qinwen Zheng, n°2 del seeding e desiderosa di continuare fare sognare i suoi tifosi in questo 2024 per lei già ... (Sportface.it)