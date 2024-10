Isaechia.it - Uomini e Donne, Brando Ephrikian rompe il silenzio dopo i (brutti) rumor sul suo conto: il suo sfogo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle ultime settimane si sono diffusi sul web numerosia proposito di una crisi tra i due ex protagonisti del trono classico die Raffaella Scuotto. In particolare, stando ad alcune segnalazioni riportate sui social da Deianira Marzano (clicca QUI per leggere di cosa si tratta),avrebbe intrattenuto rapporti con altree questo avrebbe raffreddato il rapporto con la fidanzata, conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi. A seguito di ciò l’ex tronista si è voluto così sfogare sui social: Attraverso un video pubblico sul suo profilo,ha smentito le voci sul suo: Illazione, deduzione, fantasia, ipotesi, fiaba, sono tutti aggettivi che rappresentano le accuse che in questi giorni e nei giorni passati sono state fatte nei miei confronti.