Ilveggente.it - Terremoto Milan-Theo Hernandez: addio e sostituto trovato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024): il giocatore vuole andare via e i rossoneri avrebbero giàil. Ecco la situazione Il rapporto tra ilpotrebbe finire molto presto. L’inizio della stagione non è stato esaltante con diverse tensioni in mezzo: prima i fatti dell’Olimpico, poi l’espulsione a partita già finita contro la Fiorentina che gli farà saltare il ritorno in campionato.(Lapresse) – Ilveggente.itIl suo è un contratto importante dentro i rossoneri, ma al momento di rinnovo ancora non se n’è parlato. E secondo le informazioni che sono state riportate dall’insider di mercato Salt and Pepper su X, la situazione sembra essere già abbastanza delineata.