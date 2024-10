Superluna Piena il 17 ottobre 2024, a che ora vederla e perché è la più grande e brillante dell’anno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 17 ottobre il cielo sarà impreziosito dalla magnifica Superluna Piena del Cacciatore, la più ravvicinata, grande e luminosa dell'intero anno. La fase di plenilunio sarà raggiunta alle 13:26 ma in Italia dovremo attendere il tardo pomeriggio per poterla vedere. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo. Fanpage.it - Superluna Piena il 17 ottobre 2024, a che ora vederla e perché è la più grande e brillante dell’anno Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il 17il cielo sarà impreziosito dalla magnificadel Cacciatore, la più ravvicinata,e luminosa dell'intero anno. La fase di plenilunio sarà raggiunta alle 13:26 ma in Italia dovremo attendere il tardo pomeriggio per poterla vedere. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

