Successo per il torneo alla Meridiana (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande Successo del torneo di padel del Club La Meridiana di Casinalbo, con Main sponsor l’Immobiliare Michelangelo. Il torneo (riservato ai soci) ha visto sfidarsi 18 coppie formate da over 14. Sono stati creati due tabelloni, Silver (di consolazione) e Gold (vincenti). Tutti i semifinalisti, di ogni tabellone, sono stati premiati dagli sponsor che hanno messo a disposizione: un monopattino elettrico, una e-bike, racchette da padel e alcuni buoni acquisti. Verrà istituito un trofeo, che rimarrà custodito presso la sede sociale, nel quale verranno inseriti i nomi dei vincitori che saranno aggiunti, di anno in anno. Ilrestodelcarlino.it - Successo per il torneo alla Meridiana Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grandedeldi padel del Club Ladi Casinalbo, con Main sponsor l’Immobiliare Michelangelo. Il(riservato ai soci) ha visto sfidarsi 18 coppie formate da over 14. Sono stati creati due tabelloni, Silver (di consolazione) e Gold (vincenti). Tutti i semifinalisti, di ogni tabellone, sono stati premiati dagli sponsor che hanno messo a disposizione: un monopattino elettrico, una e-bike, racchette da padel e alcuni buoni acquisti. Verrà istituito un trofeo, che rimarrà custodito presso la sede sociale, nel quale verranno inseriti i nomi dei vincitori che saranno aggiunti, di anno in anno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa degli Assi - Intravaia (Fi) : "Avere riportato il torneo a Palermo è un successo del governo regionale" - "La Coppa degli Assi è una delle manifestazioni di rilievo internazionale che contribuisce ad attrarre un pubblico di visitatori qualificato e a diffondere un'immagine della Sicilia bella e attrattiva. Molto bene ha fatto il governo Schifani a riportarla a Palermo". A dirlo è il deputato... (Palermotoday.it)

Il numero 777 al mondo nel tennis ha vinto un torneo ATP : non era mai successo nella storia - 777 al mondo è riuscito a imporsi in due set in finale contro Zhang. Impresa straordinaria del 35enne Marin Celic al Torneo ATP 250 di Hangzhou: da n. 22 in classifica e vincitore degli US Open 2014, è diventato il primo a vincere un ATP con il numero più basso di sempre nel ranking. Il croato, in passato anche n. (Fanpage.it)

Tennis : Torneo Hangzhou. Cilic torna al successo - piegato Zhang - A distanza di tre anni dall'ultimo trionfo, il croato ha vinto l . ROMA - Marin Cilic, all'alba dei 36 anni, che festeggerà questa settimana, ha ritrovato il suo miglior tennis ed è tornato al successo nel circuito internazionale. A distanza di tre anni dall'ultimo trionfo il croato si impone in Cina. (Ilgiornaleditalia.it)