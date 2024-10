Striscione per Gaza, annullata la multa all’apicoltore di Desio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – annullata la multa all'apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno Striscione con la scritta 'stop bombing Gaza', stop ai bombardamenti su Gaza. A quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione. L'annullamento sarebbe avvenuto in seguito a una errata interpretazione della norma da Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –laall'apicoltore che, al mercato diin provincia di Monza, ha esposto unocon la scritta 'stop bombing', stop ai bombardamenti su. A quanto apprende l'Adnkronos, i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione. L'annullamento sarebbe avvenuto in seguito a una errata interpretazione della norma da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento - "Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di repressione del dissenso in Italia, con recenti casi di intimidazioni nei confronti di individui che esprimono sostegno alla causa palestinese. AGI - "Sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, dove un apicoltore che aveva esposto sul suo banchetto del miele uno striscione ... (Agi.it)

Desio - apicoltore espone striscione contro guerra Gaza "stop genocidio" - multa da 430 euro per "propaganda non autorizzata" - lui : “È repressione” - L'apicoltore Marco Borella: "Il mio vuole essere un messaggio di pace, esattamente l’opposto di quello che mi viene contestato, la mia opinione è che questa sia una guerra oscena, a cui bisogna porre fine" Un apicoltore di Desio, Monza Brianza, ha esposto sul proprio bancone del miele uno str . (Ilgiornaleditalia.it)

Solidarietà per l'apicoltore comasco multato per lo striscione su Gaza : "Un atto che lede la libertà di espressione" - Per lui sono arrivate molte mail e parole di solidarietà. Continua a far discutere la vicenda dell'apicoltore comasco Marco Borella, dell’azienda agricola di Caslino al Piano “Api e Nanni”, multato a Desio (Monza e Brianza) per aver esposto uno striscione pro Gaza. La sanzione ammonta a 430 euro. . (Quicomo.it)