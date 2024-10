Ilveggente.it - Sinner spudorato: che affronto a Djokovic

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannik, quello a Novakè stato un vero e proprioin mondovisione: se ne sono accorti tutti. Dovranno urgentemente rinnovare le grafiche che fanno bella mostra di sé in giro per Torino, gli organizzatori delle mitiche Nitto Atp Finals. Già, perché le cose non stanno più come stavano, evidentemente, ai tempi in cui hanno commissionato la stampa dei manifesti che ora sono sparsi ai quattro angoli della città che ospiterà il torneo dei Maestri. Jannikè stato beccato dalle telecamere (LaPresse) – Ilveggente.itI titoli vinti da Janniknel 2024 adesso sono 7 e non più 6, come c’è scritto su di essi. Poco male, in ogni caso: se anche non dovessero riuscire a rimediare, tanto, lo sanno tutti che l’azzurro si è imposto anche a Shanghai e che ormai va veloce come un treno.