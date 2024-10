Sindaco di Corsano Biagio Raona morto per infarto, era stato da poco rimandato casa dall’ospedale, aveva 64 anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il primo cittadino aveva anche cercato di prevenire recandosi al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Panico di Tricase. Una serie di controlli però sarebbero bastati al personale sanitario di turno per mandarlo a casa. Aperta un'inchiesta Il Sindaco di Corsano Biagio Raona è morto per un i Ilgiornaleditalia.it - Sindaco di Corsano Biagio Raona morto per infarto, era stato da poco rimandato casa dall’ospedale, aveva 64 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il primo cittadinoanche cercato di prevenire recandosi al pronto soccorso dell'ospedale GiovPanico di Tricase. Una serie di controlli però sarebbero bastati al personale sanitario di turno per mandarlo a. Aperta un'inchiesta Ildiper un i

