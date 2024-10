Serena Rossi torna a teatro con SereNata a Napoli, news e biglietti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutte le news, info, date e biglietti sul nuovo spettacolo di Serena Rossi a teatro L'articolo Serena Rossi torna a teatro con Serenata a Napoli, news e biglietti proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Serena Rossi torna a teatro con SereNata a Napoli, news e biglietti Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutte le, info, date esul nuovo spettacolo diL'articoloconta aproviene da Novella 2000.

Napoli - Serena Rossi torna a teatro con ‘SereNata’ : “Atto di amore per la mia terra” - Tra le sue ultime interpretazioni di successo sul piccolo schermo, Mia Martini in Io sono Mia e Mina Settembre dai romanzi di Maurizio De Giovanni. it. Tempo di lettura: 2 minutiRacconti e musica stretti in una serenata che l’attrice porta in scena per conquistare la sua città: è SereNata a Napoli, lo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – il suo primo show teatrale – che la vedrà ... (Anteprima24.it)

Serena Rossi porta in scena “SereNata a Napoli” : il primo show teatrale in tour - Nel 2013, ha interpretato Rosetta in “Rugantino” al fianco di Enrico Brignano, mentre ha prestato la voce ad Anna nel film d’animazione “Frozen“. Il suo ritorno al teatro è avvenuto nel 2005, al fianco di importanti figure del panorama teatrale, in uno spettacolo che rielabora la storia di “Romeo e Giulietta” in chiave napoletana. (Gaeta.it)

Sanremo 2025 - Serena Rossi prossima co-conduttrice al fianco di Carlo Conti? - Serena Rossi potrebbe essere tra le future co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti? Ecco l'ultima indiscrezione!. (Comingsoon.it)