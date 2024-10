Sequestrata discarica abusiva a Cortona: denunciato imprenditore per gestione illecita di rifiuti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ambito delle operazioni di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato una vasta area privata nel comune di Cortona, utilizzata come discarica abusiva di rifiuti di vario genere. Il terreno, di circa 1.400 mq, non impermeabilizzato e privo delle necessarie autorizzazioni ambientali, era stato adibito al deposito incontrollato di rifiuti, tra cui materiali “speciali” e “pericolosi”. Tra questi, macchinari obsoleti, materiali da scavi, plastica e una lastra di eternit deteriorata. Il proprietario del terreno, un imprenditore locale, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per gestione illecita di rifiuti, in violazione dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Lortica.it - Sequestrata discarica abusiva a Cortona: denunciato imprenditore per gestione illecita di rifiuti Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ambito delle operazioni di controllo economico del territorio, la Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato una vasta area privata nel comune di, utilizzata comedidi vario genere. Il terreno, di circa 1.400 mq, non impermeabilizzato e privo delle necessarie autorizzazioni ambientali, era stato adibito al deposito incontrollato di, tra cui materiali “speciali” e “pericolosi”. Tra questi, macchinari obsoleti, materiali da scavi, plastica e una lastra di eternit deteriorata. Il proprietario del terreno, unlocale, è statoalla Procura della Repubblica di Arezzo perdi, in violazione dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

