Roma-Inter Massa l’arbitro per la 8ª giornata di Serie A | le designazioni

Roma-Inter si giocherà domenica alle 20:45 all'Olimpico: l'AIA ha appena reso noto l'arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per l'ottava giornata di Serie A 2024-2025. Arbitro di Roma-Inter Massa della sezione di Imperia ARBITRO Roma-Inter (domenica 20 ottobre ore 20.45) Arbitro: Davide MassaAssistenti: Carbone-PerettiQuarto uomo: FelicianiVar: Di BelloAvar: Di Paolo Di seguito, oltre all'arbitro di Roma-Inter, le designazioni per tutte le altre nove del prossimo turno di campionato, che si giocherà da sabato 19 a lunedì 21 ottobre Serie A 2024-2025, GLI ARBITRI PER LA 8ª giornata COMO – PARMA Sabato 19/10 h.15.00 FABBRI DEL GIOVANE – CAPALDO IV: CREZZINI VAR: SERRA AVAR: DI BELLO GENOA – BOLOGNA Sabato 19/10 h.15.00 DOVERI IMPERIALE – BERTI IV: ARENA VAR: PAIRETTO AVAR: MARINI MILAN – UDINESE Sabato 19/10 h.18.

