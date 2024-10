Ricerca mini sensori atomici sui chip | Aqusens vince il premio Montalcini

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra i 36 vincitori del bando per giovanitori Rita Levi, c’è anche il progettoprogettato da Vito Giovanni Lucivero, che, dall’estero, ha deciso di tornare in Puglia e di svolgere la suaavveniristica sulla fisica quantistica nel Dipartimento interateneo di Fisica di UniBa e PoliBa. Il progettoquantistici su) è risultato secondo in classifica per quota di finanziamento, con l’assegnazione di 345 mila euro. Il progetto sarà realizzato nel gruppo AQuTech e svilupperà due tecnologie complementari per esplorare il mondo microscopico attraversoaturizzati ad alta precisione.