Puglia, record di studenti fuorisede: uno su tre all'università fuori regione. E le famiglie ricorrono al mutuo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per consentire a un figlio di studiare in una università del Centro-Nord i pugliesi sono costretti sempre più spesso a rinunciare a uscite e cene fuori o ad accendere un finanziamento. Quotidianodipuglia.it - Puglia, record di studenti fuorisede: uno su tre all'università fuori regione. E le famiglie ricorrono al mutuo Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per consentire a un figlio di studiare in unadel Centro-Nord i pugliesi sono costretti sempre più spesso a rinunciare a uscite e ceneo ad accendere un finanziamento.

