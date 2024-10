Inter-news.it - Probierz (ct Polonia): «Su Zielinski posso dire questo. Una scelta»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al termine di-Croazia, terminata per 3-3, il ct dei polacchi Micha?si è espresso sulle condizioni di Piotr, uscito dal campo per infortunio. LE PAROLE – Il ct dellaMicha?ha parlato delle condizioni fisiche di Piotr, sostituito nel corso della sfida con la Croazia per un problema muscolare. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate nel post-partita a Tvp Sport, con una piccola luce di speranza per la dirigenza nerazzurra e i tifosi dell’Inter: «Un peccato cheabbia dovuto abbandonare il campo per infortunio. Per fortuna il suo dovrebbe essere un problema molto lieve, ma non c’era motivo di rischiare e quindi l’ho sostituito. Ci eravamo conservati un cambio proprio per affrontare eventuali situazioni di bisogno, com’è effettivamente avvenuto».