"Papà ti ama": Puff Daddy dal carcere manda gli auguri alla figlia Love per il suo secondo compleanno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mostro, approfittatore, violentatore, pedofilo È stato detto di tutto e di più sul conto di Puff Daddy in merito alle accuse per traffico sessuale, associazione a delinquere e traffico sessuale che hanno coinvolto donne, uomini e addirittura minori. Al magnate dell'hip hop non è stata, al momento, concessa la libertà su cauzione. Di certo la data del processo è fissata al 5 maggio 2025. Nel frattempo la vita nel carcere del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, di Puff Daddy è scandita dalla solita routine e dalle telefonate indirizzate ai famigliari. Ed ecco che, un po' a sorpresa, è venuto fuori il suo spirito paterno. Proprio in occasione del compleanno della figlia Love, il produttore avrebbe chiesto a Dana Tran, dalla quale ha avuto la bimba, di dedicargli un pensiero da parte del Papà sul profilo Instagram. Poche parole ma efficaci: "Papà ti ama".

