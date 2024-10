Pacente a TTN: “La Gelbison per unire il territorio attraverso lo sport” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carmine Pacente è Consigliere Comunale di Milano e Presidente della Commissione Europa dello stesso Comune. Il Consigliere è anche uno sportivo: ama correre e segue il calcio. Ama profondamente anche le sue radici cilentane. Ispirato dal progetto del Presidente della Gelbison Maurizio Puglisi, capace di portare la squadra di Vallo della Lucania (SA) in Lega Pro tre anni fa, ha deciso, insieme a 40 amici cilentani residenti a Milano, di fondare il secondo Club dedicato alla squadra cilentana in Italia. La Gelbison milita nel Girone G del Campionato di Serie D. Da pochi giorni Pacente è quindi presidente anche del Club Gelbison Milano. Terzotemponapoli.com - Pacente a TTN: “La Gelbison per unire il territorio attraverso lo sport” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carmineè Consigliere Comunale di Milano e Presidente della Commissione Europa dello stesso Comune. Il Consigliere è anche unoivo: ama correre e segue il calcio. Ama profondamente anche le sue radici cilentane. Ispirato dal progetto del Presidente dellaMaurizio Puglisi, capace di portare la squadra di Vallo della Lucania (SA) in Lega Pro tre anni fa, ha deciso, insieme a 40 amici cilentani residenti a Milano, di fondare il secondo Club dedicato alla squadra cilentana in Italia. Lamilita nel Girone G del Campionato di Serie D. Da pochi giorniè quindi presidente anche del ClubMilano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nasce il Club Gelbison Milano: ecco l’idea di 40 ragazzi per sostenere la squadra cilentana dal Nord - Per sostenere idealmente la squadra del Cilento verso la serie C, una quarantina di ragazzi cilentani che operano e vivono da lungo tempo a Milano si sono ritrovati mercoledì 9 ottobre per inaugurare ... (infocilento.it)

Calcio. Nasce il “Club Gelbison Milano”, fondato dai cilentani che vivono in Lombardia per tifare la squadra del cuore - Circa 40 cilentani che lavorano e vivono da lungo tempo a Milano si sono ritrovati mercoledì 9 ottobre per inaugurare il “Club Gelbison Milano”. L’idea è maturata nelle scorse settimane sulla base del ... (ondanews.it)

Calcio. Nasce il “Club Gelbison Milano”, fondato dai cilentani che vivono il Lombardia per tifare la squadra del cuore - Circa 40 cilentani che lavorano e vivono da lungo tempo a Milano si sono ritrovati mercoledì 9 ottobre per inaugurare il “Club Gelbison Milano”. L’idea è maturata nelle scorse settimane sulla base del ... (ondanews.it)