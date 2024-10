Nuova fidanzata per Fedez, l’indiscrezione che scuote il web dopo il suo allarmante silenzio social (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il silenzio di Fedez ha lasciato tutti senza parole, ma una clamorosa indiscrezione potrebbe spiegare il motivo. Scopri cosa sta succedendo nella sua vita privata! L'articolo Nuova fidanzata per Fedez, l’indiscrezione che scuote il web dopo il suo allarmante silenzio social proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Nuova fidanzata per Fedez, l’indiscrezione che scuote il web dopo il suo allarmante silenzio social Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildiha lasciato tutti senza parole, ma una clamorosa indiscrezione potrebbe spiegare il motivo. Scopri cosa sta succedendo nella sua vita privata! L'articolopercheil webil suoproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Nuova fidanzata per Fedez : “Storia seria - amore totale” - Nuova fidanzata per Fedez, questa volta pare faccia sul serio. In ogni caso molte coppie vip scoppiano all’improvviso. Quando una coppia diventa un business si forzano le cose e si fanno scene. NUOVA FIDANZATA PER FEDEZ STA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO IN DOLCISISMA COMPAGNIA. – ha scritto il giornalista su Twitter – Lui sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. (Biccy.it)

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni riapre una nuova guerra sull’assegno di mantenimento per Leone e Vittoria - Chiara Ferragni e Fedez in trattative per l'assegno di mantenimento dei figli. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla separazione legale. . rticolo Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni riapre una nuova guerra sull’assegno di mantenimento per Leone e Vittoria proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un. (Blogtivvu.com)

Valerio Scanu a La Volta Buona - una nuova carriera e la frecciata a Fedez (e non solo) - Al tempo aveva però scelto di non far preoccupare i genitori, così che non si spostassero dalla Sardegna, mettendosi a rischio (considerando il periodo drammatico). Ha anche deciso di investire in un’attività commerciale. La vita di Valerio Scanu è cambiata molto nel corso degli anni. . Il tumore Guardando al passato, è stato inevitabile parlare di suo padre. (Dilei.it)