“Nostro padre con una trans? Non è reato. Siamo orgogliose di lui”. Piero Marrazzo, le tre figlie e i giorni della gogna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle 334 pagine di “Storie senza eroi”, libro-testimonianza edito da Marsilio e viaggio senza sconti nelle vicende privatissime di una famiglia, c'è un termine che ricorre più e più volte: "scandalo". Un termine reiterato che somiglia all'aculeo di una corona di spine sulla testa di un uomo seminudo sul Golgota. Un Milleunadonna.it - “Nostro padre con una trans? Non è reato. Siamo orgogliose di lui”. Piero Marrazzo, le tre figlie e i giorni della gogna Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nelle 334 pagine di “Storie senza eroi”, libro-testimonianza edito da Marsilio e viaggio senza sconti nelle vicende privatissime di una famiglia, c'è un termine che ricorre più e più volte: "scandalo". Un termine reiterato che somiglia all'aculeo di una corona di spine sulla testa di un uomo seminudo sul Golgota. Un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lvmh rafforza la sua presenza in Moncler con un’operazione strategica a lungo termine - Il colosso francese non si accontenta di guardare da lontano, ma mira ad accrescere il proprio peso in Double R fino a un massimo del 22%, confermando così il suo interesse nel consolidare questa partnership di lungo termine. La mossa non si ferma qui: nel giro di 18 mesi, Double R potrà portare la sua partecipazione in Moncler fino al 18,5%, grazie a un finanziamento che sarà erogato proprio da ... (Quifinanza.it)

Napoli-Parma 0-1 - dieci minuti al termine - ducali senza portiere(LIVE) - Conte Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabé; Man, Kowalski, Mihaila; Bonny all. . 85? Punizione di Kvara da ottima posizione, palla alle stelle 83? Azzurri sempre avanti mentre i ducali sono senza portiere di ruolo da qualche minuto 78? Dentro anche Simeone per Mazzocchi, Conte si gioca il tutto per tutto 75? Espulso il portiere del Parma per un fallaccio ... (Ilnapolista.it)