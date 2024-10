Nadia Nadim, la calciatrice del Milan (e dottoressa) che si è suturata da sola una ferita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha suturato da sola la ferita alla gamba destra che aveva rimediato durante una partita di campionato Nadia Nadim, centravanti titolare del Milan femminile. Un gesto medico vero e proprio anche perché la calciatrice è laureata in medicina.Il video dell’insolita auto-medicazione è stato Milanotoday.it - Nadia Nadim, la calciatrice del Milan (e dottoressa) che si è suturata da sola una ferita Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha suturato dalaalla gamba destra che aveva rimediato durante una partita di campionato, centravanti titolare delfemminile. Un gesto medico vero e proprio anche perché laè laureata in medicina.Il video dell’insolita auto-medicazione è stato

