Feedpress.me - Nadal abdica e designa gli eredi: “Il futuro è di Sinner e Alcaraz”. Intanto li affronta...

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per Rafail Six Kings Slam sarà l'occasione di tornare a calcare i campi a pochi giorni dall’annuncio del suo ritiro e a un mese dal via delle Finals di Coppa Davis , evento indicato dallo stesso maiorchino come sipario della sua carriera. Coetanei e nuove leve, previsioni e aspettative:ne ha parlato alla vigilia del torneo. Le prime parole sono state dedicate a Novak Djokovic,to