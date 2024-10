Meloni assente al Festival delle Regioni e slitta la firma del Patto per la Puglia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgia Meloni non parteciperà al Festival delle Regioni previsto a Bari dal 19 al 22 ottobre. slitta così anche la firma il Patto per la Puglia che sbloccherebbe i soldi del fondo di Quotidianodipuglia.it - Meloni assente al Festival delle Regioni e slitta la firma del Patto per la Puglia Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgianon parteciperà alprevisto a Bari dal 19 al 22 ottobre.così anche lailper lache sbloccherebbe i soldi del fondo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Festival delle Regioni a Bari : verso l'assenza della premier Meloni. Slitta anche firma del Patto per la Coesione con la Puglia - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non dovrebbe prendere parte di persona al Festival 'L'Italia delle Regioni' in programma a Bari dal 19 al 22 ottobre. La manifestazione vedrà in città convegni e incontri, tra teatro Piccinni e altre location, ai... (Baritoday.it)

La premier Giorgia Meloni il 22 ottobre a Bari : chiusura del Festival delle Regioni e firma del 'Patto per la Puglia' - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Bari il prossimo 22 ottobre per partecipare alla giornata di chiusura del Festival delle Regioni, negli spazi del teatro 'Piccinni'. L'evento è organizzato dalla Regione Puglia e sarà inaugurato il 19 ottobre con il Presidente della Repubblica... (Baritoday.it)

Festival di Open - Bonelli (Avs) : «Per Meloni il Green Deal è un disastro? Mentre lo diceva l’Emilia-Romagna andava sott’acqua» – I video - Se da un lato, la nascente Commissione Europea ha ottenuto l’appoggio dei Verdi, dall’altro, nell’Europarlamento, si è rinforzata la rappresentanza di coloro che vorrebbero smantellare l’ambizioso piano. panel 02 G3 _ 16-9 _ sito web 02 giovannini Il tuo browser non supporta il tag iframe «I soldi necessari? Non sono spesi, ma investiti» Il futuro del Green Deal – il pacchetto di ... (Open.online)