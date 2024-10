Megalopolis | il progetto di passione di Francis Ford Coppola in cinque curiosità

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024): ildidiindiè in sala dal 16 ottobre, distribuito da Eagle Pictures. Ildidel grande maestro americano è stato preceduto da tantissimi commenti in merito alla sua portata e ambizione e sembra si sia davvero detto tutto sul film, tuttavia ci sono delleche forse non si sanno ancora su questo affascinante e complesso viaggio nella città immaginata da. Ecco di seguito quello che forse non sapete sudi. L’Odissea nella realizzazioneNathalie Emmanuel, Aubrey Plaza al Festival di Cannes – Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.itNato negli anni ’80 a seguito di suggestioni e letture,fa un po’ fatica a trovare la sua strada.