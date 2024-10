Maltempo in Liguria, è allerta arancione. Domani scuole chiuse, il sindaco di Celle: «Tenete i bambini al primo piano» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Maltempo è tornato a colpire duramente il Nord Italia, con picchi di 200-300 millimetri nelle ultime 24 ore. Nella giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre, è stata particolarmente colpita la Liguria, con numerose esondazioni registrate nell’area del Savonese. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha già diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di Domani, che ha spinto numerosi comuni della regione a chiudere le scuole. A Celle Ligure e Calice Ligure l’amministrazione ha chiesto a tutti gli istituti scolastici di raccogliere gli studenti al primo piano delle strutture «fino a nuovo ordine». Intanto l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata riaperta nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per i numerosi episodi di allagamento della carreggiata. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilè tornato a colpire duramente il Nord Italia, con picchi di 200-300 millimetri nelle ultime 24 ore. Nella giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre, è stata particolarmente colpita la, con numerose esondazioni registrate nell’area del Savonese. L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha già diramato un’meteoper la giornata di, che ha spinto numerosi comuni della regione a chiudere le. ALigure e Calice Ligure l’amministrazione ha chiesto a tutti gli istituti scolastici di raccogliere gli studenti aldelle strutture «fino a nuovo ordine». Intanto l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata riaperta nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per i numerosi episodi di allagamento della carreggiata.

