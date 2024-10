Ilnapolista.it - Lukaku: «Dopo il Mondiale in Qatar ho pianto ogni giorno per settimane. Anche in vacanza»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Romelutorna a parlare del suo rapporto con la nazionale belga. L’attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista al podcast “Amici dello Sport” e ripresa dal quotidiano Le Soir. L’attaccante del Napoli confessa di aver perso un po’ l’entusiasmo di giocare per il Belgio: «Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, che il fuoco mi bruci nuovamente per i Red Devils».: «ilhoper» «Il prossimo obiettivo con i Red Devils è iltra due anni e sembra ancora lontanissimo. Voglio davvero tornare in Nazionale con buone sensazioni e assumere un ruolo di leadership. Ma non posso essere felice se non vinciamo. Questa è l’unica cosa che manca a questo gruppo: i giovani hanno già fatto molta strada ma, a livello di mentalità vincente, possono fare molto meglio. Questo è quello che posso insegnargli».